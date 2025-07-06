حماس: منفتحون على الشراكة لترتيب البيت الداخلي ومواجهة التحديات

أكد جهاد طه، المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أن "اليوم التالي يجب أن يكون فلسطينياً بامتياز"، مشدداً على إيمان الحركة بالشراكة السياسية والوطنية في إدارة الواقع الفلسطيني في قطاع غزة، استناداً إلى اتفاق (بكين) الأخير بين الفصائل، أو المبادرات المطروحة مؤخراً بشأن تشكيل لجنة مجتمعية.

وأوضح طه، في تصريح خاص لموقع "الرسالة نت"، أن (حماس) منفتحة على أي رؤية تحافظ على الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، وتخدم قضاياه العادلة، من خلال التشاور مع كافة القوى والفصائل والشخصيات الوطنية والإسلامية، بهدف ترتيب البيت الداخلي وتعزيز الوحدة الوطنية.

ودعا طه أبناء الشعب الفلسطيني، وجميع القوى الوطنية والإسلامية، إلى تضافر الجهود في مواجهة التحديات التي تعصف بالقضية الفلسطينية، والعمل على معالجة آثار العدوان (الإسرائيلي) المتواصل على قطاع غزة، ووقف مسلسل المجازر والجرائم بحق أبناء شعبنا.