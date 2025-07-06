فصائل المقاومة: العميل أبو شباب خارج عن الصف الوطني ودمه مهدور

أصدرت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية بيانًا شديد اللهجة، أعلنت فيه أن العميل المدعو "ياسر أبو شباب" وعصابته الخارجة عن الصف الوطني باتوا أدوات بيد الاحتلال الصهيوني، مؤكدة أن دماءهم مهدورة وأنهم منبوذون من شعبهم ومقاومتهم.

وقالت الغرفة في بيانها، الذي صدر اليوم الأحد 11 محرم 1447هـ الموافق 6 يوليو 2025م، إن هذه العصابة المأجورة تعمل تحت حماية الاحتلال وتنفّذ مخططاته، في محاولة بائسة لتعويض عجزه العسكري الممتد منذ أكثر من عشرين شهراً.

وأكد البيان أن:أبو شباب وعصابته منزوعو الهوية الوطنية، ولن ترحمهم المقاومة أو تغفر لأيٍّ ممن يسلك دربهم.

مصيرهم مزابل التاريخ، ولن ينفعهم الاحتماء بجنود الاحتلال أو التعلق بدباباته.

المقاومة تثمّن مواقف العشائر والعائلات الفلسطينية التي تبرأت من هذه الفئة المارقة، مشددة على مبدأ العدالة الإلهي: ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ﴾.

شعبنا العظيم يرفض الخيانة ويعتبرها أعظم الجرائم، رغم المعاناة القاسية التي يعيشها تحت العدوان والحصار.

وختمت الغرفة بيانها بالتأكيد على مواصلة مقاومة الاحتلال، والوفاء لدماء الشهداء، ودعم الجرحى والأسرى، مشددة على أن النصر حتمي، وأن العار سيلاحق كل من خان أو تواطأ مع العدو.