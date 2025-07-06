7 شهداء و17 جريحًا بقصف استهدف مدرسة بمخيم الشاطئ

استشهد 7 مواطنين بينهم 3 أطفال، وأصيب 17 آخرين، بعد ظهر اليوم الأحد، في قصف إسرائيلي استهدف مدرسة أبو عاصي التي تؤوي نازحين، في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.

واستهدف صاروخًا من طائرة (F16) المدرسة، ما تسبب باستشهاد وإصابة عدد كبير من المواطنين بينهم أطفال، كما ألحق دمارًا كبيرًا بالمدرسة.

ولفتت إلى أن الشهداء والجرحى نقلوا للمستشفى عبر مركبات مدنية وعربات نقل "تكتوك"، وسط حالة من الذعر والدمار الكبير الذي عمّ المكان جراء الصاروخ المدمر.

وأوضحت أنه من بين الشهداء تم التعرف على الشهيدين: أحمد غراب، ومحمد سمير الخطيب.