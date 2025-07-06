7 شهداء ومصابون إثر قصف خيمة غربي النصيرات

استشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون، مساء يوم الأحد، إثر قصف إسرائيلي استهدف خيمة غربي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأفاد مراسلنا، باستشهاد 7 مواطنين وإصابة عدد آخر، باستهداف طائرات الاحتلال خيمتهم بمنطقة الحساينة غربي مخيم النصيرات، عُرف منهم: "أحمد أحمد بخيت، محمد أحمد بخيت، ضياء أحمد بخيت، إبراهيم صالح بخيت، أحمد رجب بخيت، أحمد إبراهيم بخيت".

وكانت قوات الاحتلال جددت عدوانها على قطاع غزة منذ فجر 18 مارس 2025، بغارات جوية على جميع أنحاء قطاع غزة مما أدى لاستشهاد أكثر من 6860 مواطنًا وإصابة 24220 آخرين، منقلبة على اتفاق لوقف إطلاق النار مع حركة "حماس" وفصائل المقاومة استمر نحو 60 يوماً من إبرامه بوساطة أمريكية مصرية قطرية.