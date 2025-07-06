"الأغذية العالمي": أسر غزة بالكاد يتناولون وجبة واحدة يوميًا

قال برنامج الأغذية العالمي، إن معظم الأسر في قطاع غزة بالكاد يتناولون وجبة واحدة يوميًا.

وأضاف الأغذية العالمي، في تصريحات صحفية اليوم الأحد، "لا يزال الشعور بالخوف من المجاعة والحاجة الماسة للغذاء مرتفعًا في غزة".

وأوضح أن الأمن الغذائي في غزة وجميع أنظمة الغذاء، على وشك الانهيار، متابعًا: "إحدى أسر غزة أخبرتنا أن الحرارة الشديدة ونقص الغذاء تسببا في فقدان الوعي عند البعض".

وأشار الأغذية العالمي، إلى أن الكثير من الناس يخاطرون بحياتهم؛ من أجل الحصول على كيلو واحد من الطحين.

ومنذ 2 مارس الماضي، أغلق الاحتلال معابر القطاع أمام دخول المساعدات الغذائية والإغاثية والطبية والبضائع الوقود، ما تسبب بتدهور كبير في الأوضاع الإنسانية.

وبدعم أمريكي، يرتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 189 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.