القوات المسلحة اليمنية: تصدّينا للعدوان الإسرائيلي وسنواصل إسناد غزة

أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، العميد يحيى سريع، أن الدفاعات الجوية اليمنية تصدّت بفاعلية للعدوان الإسرائيلي الذي استهدف مواقع في موانئ الحديدة ورأس عيسى والصليف غربي البلاد، وأجبرت جزءًا كبيرًا من تشكيلاته الجوية على الانسحاب.

وأوضح سريع أن التصدي تم باستخدام دفعة كبيرة من صواريخ أرض-جو محلية الصنع، ما تسبب في حالة إرباك واسعة في صفوف الطيارين وغرف العمليات الإسرائيلية.

وأكد أن القوات المسلحة اليمنية في جاهزية عالية، وقادرة على الدفاع عن اليمن والأمة، مشددًا على أن هذه الاعتداءات لن تؤثر على قدراتهم العسكرية أو إرادتهم.

وأضاف أن عمليات الإسناد لقطاع غزة وفلسطين ستستمر بوتيرة عالية، مشددًا على أن اليمن سيواصل التصدي للمعتدين بكل ما أوتي من قوة.

وكانت وسائل إعلام يمنية، قالت إن العدو الإسرائيلي شن غارات على موانئ الحديدة ورأس عيسى والصليف اليمنية.