المكتب الإعلامي: الاحتلال ارتكب 59 مجزرة خلال 100 ساعة

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 59 مجزرة مروعة خلال الـ100 ساعة الأخيرة، أسفرت عن استشهاد 288 مواطنًا وإصابة 1088 آخرين، معظمهم من النساء والأطفال والمسنين، في سلسلة هجمات استهدفت المدنيين في أماكن النزوح ومحيط مراكز المساعدات.

وأوضح البيان، أن من بين الشهداء 99 ارتقوا، وأُصيب 394 آخرون، إثر استهداف قوات الاحتلال لمراكز توزيع المساعدات ومناطق تجمّع المجوعين قرب ما سماه البيان "مصائد الموت"، التي تقام تحت لافتة توزيع المساعدات الأميركية والإسرائيلية.

وأشار البيان إلى أن المجازر توزعت على عدة مواقع مدنية شملت: مراكز الإيواء، والاستراحات العامة، والمنازل، والأسواق الشعبية، والمراكز الصحية، ومناطق المواصي التي يدّعي الاحتلال أنها "آمنة"، في وقتٍ يتواصل فيه تجويع مليونين ونصف المليون إنسان مدني في قطاع غزة.

وأكد المكتب الإعلامي أن هذه الهجمات تعكس سياسة ممنهجة للقتل والإبادة والتطهير العرقي بحق الفئات الأضعف، مطالبًا المجتمع الدولي ومؤسساته الإنسانية والحقوقية بالتحرك العاجل لوقف المجازر والإبادة الجماعية، وإنقاذ سكان غزة من الموت اليومي.