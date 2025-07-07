اليمن تقصف "إسرائيل" بصاروخين وتتوعد: "لا ننام على ضيم"

قصفت القوات المسلحة اليمنية، فجر اليوم، أهدافًا إسرائيلية بصاروخين، ردًا على العدوان الإسرائيلي على عدة مدن يمنية الليلة الماضية.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن صفارات الإنذار دوّت في عدد من المستوطنات والمدن المحتلة بالداخل الفلسطيني، عقب رصد صاروخين من اليمن.

وذكرت قناة كان العبرية، أن "الحوثيين أطلقوا صاروخين باتجاه إسرائيل فجر اليوم، والجيش يفحص نتائج عملية الاعتراض".

من جهته، قال القيادي في حركة أنصار الله اليمنية، نصر الدين عامر في تصريح له تابعته "الرسالة نت": "على الصهاينة التوجه إلى الملاجئ وترك النوم فمن يعتدي على غزة وعلى اليمن لا يجب أن ينام بكل هدوء، غزة ليست وحدها واليمن لا ينام على ضيم".

وأضاف "عامر": "العدوان الصهيوني لم ولن يستطيع إيقاف الضربات اليمنية على عمقه ‏ولن تمر سفينة واحدة من منطقة عمليات قواتنا المسلحة".

وجدد القيادي بأنصار الله، تاكيده على أن عمليات إسناد غزة لن تتوقف إلا بوقف العدوان ورفع الحصار عنها.

وشن جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، عدوانًا واسعًا على اليمن، استهدف عدة مدن. بينما صرح المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة اليمنية، بأنها "تصدت للعدوان الصهيوني على اليمن".

وذكر المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن نحو 20 طائرة حربية شنت هجمات باستخدام أكثر من 50 ذخيرة، على أهداف تابعة للحوثيين في موانئ الحُديدة، رأس عيسى، الصليف، ومحطة الكهرباء.