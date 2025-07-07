14 شهيدًا ومصابون بغارات "إسرائيلية" لا تتوقف على غزة

استشهد 14 مواطنًا وأصيب آخرون، منذ فجر يوم الاثنين، في غارات إسرائيلية متواصلة على قطاع غزة.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي لليوم الـ640 على التوالي، عدوانه وحرب الإبادة الجماعية على القطاع، مخلفًا آلاف الشهداء والجرحى.

وأفاد مراسلنا"باستشهاد المواطنة ماجدة فتحي النجار في قصف إسرائيلي على بلدة بني سهيلا شرقي مدينة خان يونس جنوبي القطاع.

وذكر أن المواطن عماد حسين شحادة شبانة في قصف إسرائيلي قرب سجن مدينة أصداء شمال غربي خان يونس.

وقال إن مواطنين استشهدا وأصيب آخرين، بقصف إسرائيلي على منزل وسط وقال مخيم البريج وسط القطاع.

وأضاف أن ستة مواطنين استشهدوا، بينهم طفل، وأصيب 25 آخرين بقصف إسرائيلي استهدف غرفة في عيادة الرمال غربي مدينة غزة.

وأشار إلى استشهاد مواطن وإصابة آخرين، باستهداف طائرات الاحتلال شقة سكنية في برج الظافر 2 قرب مقر شركة جوال بحي تل الهوا جنوب غربي مدينة غزة.

وفي السياق، أطلقت آليات الاحتلال النار شرقي مدينة غزة، واستهدفت بلدة جباليا والمناطق الشرقية للمدينة.

وخلال الـ100 ساعة الماضية، ارتكب جيش الاحتلال 59 مجزرة ضد المدنيين في قطاع غزة، ما أدى لاستشهاد 288 مواطنًا، بينهم 99 شهيدًا من ضحايا المساعدات، وإصابة 1088 آخرين.

ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، ترتكب قوات الاحتلال حرب إبادة جماعية في قطاع غزة، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة 189 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح أغلبية سكان القطاع.