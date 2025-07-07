غوتيريش: السلام في فلسطين يبدأ من غزة

قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إن "السلام" في فلسطين يبدأ بوقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة، وتقديم المساعدات الإنسانية بحرية ودون عوائق، وإنهاء الضم المدمر وأعمال العنف في الضفة الغربية.

وشدد "غوتيريش" في تصريحات صحفية وردت خلال كلمة له، الليلة الماضية، في قمة "البريكس" التي انعقدت بالبرازيل، على أن "السلام في فلسطين يجب أن يقوم على أساس حل الدولتين".

وفي سياق متصل، عبر أمين عام الأمم المتحدة عن قلقه من تسليح الذكاء الاصطناعي، في عالم "أصبح فيه السلام أكثر إلحاحا من أي وقت مضى".

وأردف: "الذكاء الاصطناعي يتطلب استجابة متعددة الأطراف، تقوم على العدالة وحقوق الإنسان".

وأكمل: "لا يمكن أن يكون الذكاء الاصطناعي حكرا على قلة من الناس، بل يجب أن يستفيد منه الجميع، وبشكل خاص الدول النامية التي يجب أن يكون لها صوت حقيقي في حوكمة الذكاء الاصطناعي العالمية".

والجدير بالذكر أن قوات الاحتلال استخدمت الذكاء الاصطناعي في عمليات القتل والإبادة الجماعية المستمرة بقطاع غزة منذ الـ 7 من أكتوبر 2023.