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^200 مثال: غزة العزة

انفوجرافيك: 169 منظمة دولية تدعو إلى إنهاء فوري لعمليات مؤسسة غزة الإنسانية (GHF) بسبب سقوط مئات الجوّعى خلال محاولتهم الوصول إلى المساعدات.

الرسالة نت

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رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/304727

كلمات مفتاحية

قطع المساعدات اغلاق المعابر مؤسسة غزة الإنسانية

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