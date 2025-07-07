"هيئة الأسرى": 3 أسرى يعانون إهمالًا طبيًا متعمدًا بسجن "جانوت"

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن ثلاثة أسرى يعانون من إهمال طبي متعمد في سجن "جانوت" الإسرائيلي.

وأوضحت الهيئة، في بيان يوم الاثنين، أن محاميها زاروا عددًا من الحالات المرضية للأسرى، ومن بينهم حالة الأسير زياد بزار (50 عامًا) من بلدة بيتلو برام الله، والمعتقل بتاريخ 1/7/2004 والمحكوم بالسجن لمدة 23 عامًا.

وأضافت أن الأسير بزار يعاني من آلام حادة بالأسنان، كما أنه يحتاج لنظارة طبية جديدة، لأن التي بحوزته الآن عدساتها لم تعد تلائم نظره اليوم.

وبينت أن الأسير عبد الله البرغوثي (31 عامًا) من بلدة كوبر /رام الله، يشتكي من مرض "السكابيوس"، ووضعه مستقر.

وأشارت إلى أن الأسير معتقل بتاريخ 18/5/2023، والمحكوم بالسجن الإداري، وتم تمديد حكمه للمرة الخامسة على التوالي.

وأوضحت أن الأسير محمد شماسنة (56 عامًا) من بلدة قطنة بالقدس، يعاني من مرض "السكابيوس" منذ سنة كاملة، حيث تلقى العلاج بشهر تشرين الثاني/نوفمبر من العام المنصرم ولم يتحسن.

ونوهت إلى أن الأسير تلقى كذلك، العلاج في يناير/كانون الثاني الماضي، دون جدوى، وفي شهر نيسان/أبريل، تلقى العلاج للمرة الثالثة، ولم يعد يعاني من أي حكة، لكن بقى يشتكي من الدمامل وطلب من عيادة المعتقل مضاد حيوي لعلاجها، إلا أنهم رفضوا إعطائه.

يذكر أن الأسير شماسنة معتقل منذ تاريخ 12/11/1993، ومحكوم بالسجن المؤبد لثلاث مرات، و25 عامًا.