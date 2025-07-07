شؤون العشائر تدعو لتشكيل لجنة مصالحة مجتمعية لمعالجة آثار الحرب الاجتماعية في غزة

دعت الهيئة العليا لشؤون العشائر في قطاع غزة، القوى الوطنية والإسلامية، إلى تشكيل لجنة مصالحة مجتمعية عاجلة، لمعالجة النزاعات والخلافات الاجتماعية التي نشأت بفعل الحرب الأخيرة على القطاع، وما خلفته من توتر واحتقان في أوساط بعض العائلات والمجتمع.

وأوضحت الهيئة في رسالة وجهتها للقوى والفصائل، أن الحرب وما رافقها من ظروف أمنية صعبة أدت إلى نشوء خصومات وفقدان الثقة وتراكم الأحقاد، الأمر الذي يهدد وحدة المجتمع ويقوّض أسس السلم الأهلي، مؤكدة أن معالجة هذه التداعيات الاجتماعية باتت ضرورة وطنية لا تقل أهمية عن جهود الإعمار والدعم الإنساني.

وطالبت الهيئة بتشكيل لجنة مصالحة تضم شخصيات وطنية واجتماعية نزيهة، من وجهاء ومخاتير ومشايخ، وممثلين عن الفصائل ومؤسسات المجتمع المدني، تتولى المهام التالية:

حل النزاعات بين العائلات عبر الحوار وجبر الضرر والعفو والتسويات العادلة.

إطلاق مبادرات توعوية لتعزيز قيم التسامح والعدالة المجتمعية ونبذ الثأر والعنف والانتقام.

تهيئة بيئة مجتمعية تمنع تجدد النزاعات مستقبلًا.

توثيق النزاعات ومتابعتها قانونيًا وأخلاقيًا وعشائريًا لضمان الإنصاف لجميع الأطراف.

وأكدت الهيئة العليا لشؤون العشائر أن هذه الخطوة تمثل صمّام أمان للمجتمع الفلسطيني، وتمهّد الطريق نحو وحدة شعبية صلبة قادرة على الصمود في وجه التحديات، داعية القوى الوطنية والإسلامية إلى التجاوب مع هذا النداء الوطني والإنساني وترجمته إلى خطوات عملية تعيد الأمن الاجتماعي والاستقرار إلى عوائل غزة.