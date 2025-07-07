المجلس العربي في بلغاريا يدعو إلى وحدة وطنية فلسطينية حقيقية بعد وقف إطلاق النار

شدد المجلس العربي في بلغاريا على ضرورة تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية والتنسيق الحقيقي بين كافة الفصائل، كشرط أساسي لإدارة قطاع غزة في مرحلة ما بعد وقف إطلاق النار مع الاحتلال الإسرائيلي، وللتصدي لمحاولات فرض حلول تنتقص من الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني.

وفي بيان صادر عنه اليوم الأحد، أكد المجلس أن العالم بأسره، إلى جانب الأمة العربية والإسلامية، يترقب وقف حرب الإبادة والتطهير العرقي التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن ما عجز الاحتلال عن تحقيقه بالحرب لن يستطيع انتزاعه بغير ذلك.

وأشار البيان إلى أهمية التمسك بخطة مقاومة موحدة، تُبنى على أسس وثيقة الأسرى واتفاقات القاهرة وتفاهمات بكين، التي وصفها بأنها بقيت حتى الآن حبرًا على ورق دون تنفيذ حقيقي.

ووجه المجلس تحية إجلال إلى الشعب الفلسطيني، واصفًا إياه بحارس كرامة الأمة ونموذج الحرية والنضال في عيون أحرار العالم، داعيًا إلى جعل الوحدة والتوافق الوطني هدفًا أسمى يسرع من خطوات التحرير ويعزز صمود الفلسطينيين في مواجهة الاحتلال وأعوانه.

وجاء في ختام البيان: “إن الوحدة الفلسطينية هي الطريق لدحر الاحتلال وكل من يدعمه، وتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة والعيش بكرامة على أرضه.”