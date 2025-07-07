الجبهة الشعبية تحذّر من مخطّط استثماري مشبوه لتصفية غزة

حذّرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين من مخطط خطير ومشبوه يستهدف قطاع غزة، تقوده أطراف صهيونية بالتعاون مع شركة "بوسطن كونسالتنغ غروب" الأمريكية ومؤسسة توني بلير، بهدف تحويل القطاع إلى مشروع استثماري يُقام على أنقاض الشعب الفلسطيني.

وقالت الجبهة في تصريح صحفي، إن الخطة التي كشفتها صحيفة فايننشال تايمز تحت عنوان "الثقة الكبرى"، هي محاولة جديدة لتفكيك القضية الفلسطينية وتهويد الأرض من بوابة "السلام الاقتصادي"، عبر إغراءات مالية ومساعدات مشروطة، لاقتلاع مئات آلاف الفلسطينيين وتحويل غزة إلى منطقة اقتصادية تحت سيطرة الاحتلال.

وأكدت أن هذا المشروع يمثل امتداداً لرؤية نتنياهو التصفوية، ويأتي في إطار محاولات تهجير جماعي وتفكيك الكيانية الوطنية الفلسطينية، وتحويل غزة إلى "ريفيرا استعمارية" تُباع أراضيها للمستثمرين ضمن ما أسمته بـ"الاستيطان الصناعي".

وشدّدت الجبهة على أن غزة ليست عقاراً للبيع، محذرة أي جهات دولية أو إقليمية من التورط في هذا المخطط الذي سيلقى مصير الفشل كما فشلت كل محاولات تصفية القضية الفلسطينية.

ودعت الجبهة إلى رفع مستوى الحذر الشعبي وتحصين الجبهة الداخلية، والتوحد لمواجهة مشاريع التهجير والإعمار المشروط، والتشبث بالحق التاريخي في الأرض والعودة والحرية، مؤكدة أن شعبنا وأهل غزة الصامدة لن يسمحوا بتمرير هذا المخطط فوق ركام الشهداء وجراح الأطفال.