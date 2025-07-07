مصادر مصرية تحذر من مخطط أمني خطير على حدود غزة

حذّرت مصادر مصرية مطلعة، اليوم، من مخطط خطير يستهدف الأمن القومي المصري عبر إنشاء منطقة أمنية عازلة بين مصر وقطاع غزة. وأكدت المصادر أن هناك محاولات لإقامة حزام أمني يوفر بيئة لانطلاق عمليات عدائية ضد مصر من خلال سيناء، بدعم وتوظيف عملاء فلسطينيين على غرار عصابة "أبو شباب".

وكشفت المصادر أن ما يُعرف بمشروع "المدينة الإنسانية" ليس سوى غطاء استخباري معادٍ لمصر، مؤكدة أن المؤسسة العسكرية والأمنية المصرية تدرك تمامًا خطورة هذا المشروع وتتعامل معه بالوعي الكامل.

وأشارت إلى أن سلطات الاحتلال تحاول شرعنة هذا المخطط عبر الضغط في مسار المفاوضات مع حركة حماس لفرضه كأمر واقع، لكن مصر تقف بحزم إلى جانب المفاوض الفلسطيني في رفض هذا الشرط الخطير، وتؤكد على موقفها الثابت بضرورة الانسحاب الكامل من قطاع غزة دون شروط.

وشددت المصادر على أن ظاهرة "أبو شباب" وعصابته إلى زوال، ولن تتمكن من الاستمرار أو إدارة ما يُسمى بالمدينة الإنسانية، مشيرة إلى أن هذه الظواهر الطارئة لا مكان لها في مستقبل المنطقة.