أبو عبيدة: عملية بيت حانون كسرت هيبة العدو والمعركة مستمرة حتى زوال الاحتلال

أكد الناطق باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، أن العملية المركبة التي نفذها مجاهدو المقاومة في بيت حانون شكّلت ضربة قاسية لهيبة جيش الاحتلال، وامتدادًا لمعركة الاستنزاف المتواصلة من شمال قطاع غزة إلى جنوبه.

وأوضح أن مقاتلي المقاومة يخوضون معركة طويلة النفس، تُلحق بالعدو خسائر متراكمة يومًا بعد يوم، محذرًا من أن "نجاح الاحتلال مؤخرًا في سحب بعض جنوده من ميادين المواجهة لا يعني نجاته دومًا، فالفشل قادم، وقد يكون الثمن جنودًا جددًا في قبضة المجاهدين".

وشدد أبو عبيدة على أن صمود الشعب الفلسطيني وبسالة مقاوميه هما العامل الحاسم في رسم ملامح المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أن "القرار الأكثر حماقة الذي قد يتخذه نتنياهو هو الإبقاء على قواته داخل قطاع غزة"، مؤكدًا في ختام تصريحه: "المعركة مستمرة، ولن تتوقف إلا بزوال الاحتلال عن أرضنا".