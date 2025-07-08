حماس: الاحتلال فشل فشلًا ذريعًا في كسر إرادة غزة والمقاومة تواصل التصدي بنديّة وبسالة

أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أن الاحتلال الإسرائيلي قد مُني بفشل ذريع بعد مرور 640 يومًا على الحرب الاستئصالية التي يشنها ضد قطاع غزة، مشددة على أن أهدافه المعلنة بـ"الاجتثاث الكامل" و"الهزيمة الساحقة" للمقاومة قد سقطت أمام صمود الشعب وميدان المعركة.

وقالت الحركة في تصريح صحفي صدر اليوم الثلاثاء 13 محرم 1447هـ الموافق 8 يوليو/تموز 2025م، إنّ الاحتلال فشل في تحقيق أيّ من أهدافه، وأنّ المقاومة ما زالت تمارس دورها الفاعل رغم الحصار والجوع، وتُفشل محاولات العدو في الميدان عبر الكمائن والضربات المتلاحقة.

وأضافت أن "وهم تحرير الأسرى بالقوة" قد تحطّم تحت وقع مقاومة غزة، مشيرة إلى احتراق عربات "جدعون" في بيت حانون وخان يونس ومقتل من فيها من الجنود، في حين باتت محاور توغل الاحتلال عبارة عن حقول موت لا يخرج منها جنوده سالمين.

واعتبرت الحركة أن الاحتلال بات عاجزًا أمام خيارين أحلاهما مرّ: الاعتراف بهزيمته أو استمرار الاستنزاف، مؤكدة أن شعبنا أفشل مخطط التهجير والتطهير العرقي بصموده الأسطوري رغم القتل والقصف والإرهاب الجماعي.

وأشارت "حماس" إلى أن المعركة لم تكن يومًا عسكرية فقط، بل معركة وعيٍ وصبرٍ وإرادة، فضحت من جديد زيف الدعاية الصهيونية، وكشفت فشلًا أخلاقيًا وسياسيًا غير مسبوق لمنظومة الاحتلال.

وختمت الحركة بيانها بالتأكيد على أن شعبنا ومقاومته سيواصلان الصمود والمواجهة حتى التحرير، داعية جماهير الأمة وأحرار العالم إلى مضاعفة الدعم والإسناد في هذه المعركة المصيرية.