عريقات: اكتشاف المقاومة لأدوات تجسس دليل على حيوية الجسم المقاتل

قال اللواء واصف عريقات، الخبير في الشأن العسكري، إن تمكن المقاومة الفلسطينية من اكتشاف أدوات تجسس إسرائيلية في غزة يُعبر أولاً عن حيوية الجسم المقاتل واستمرارية عمل أجهزته الأمنية والفنية، رغم مرور عامين على الحرب، مشيراً إلى أن ذلك الاكتشاف يبرهن على أن المقاومة ما تزال في أعلى درجات الجهوزية والمتابعة.

وكشف أمن المقاومة لقناة الجزيرة القطرية؛ عن قدرته السيطرة على أدوات تجسس ونجاحه في تفكيكها واستخراج المعلومات منها.

وأوضح عريقات لـ"الرسالة نت أن القدرة الفنية للمقاتلين على تفكيك أجهزة التجسس والتعامل معها بنجاح تعكس فهماً عميقاً للعقلية الإسرائيلية وطرق عملها الاستخبارية، مؤكداً أن المقاتل الفلسطيني بات يتمتع اليوم بـ ارتياح ميداني وثقة كبيرة في التعامل مع مثل هذه التحديات، والقدرة على التقاط أي إشارات أو تحركات استخبارية معادية.

وأضاف أن ما جرى يُظهر فاعلية المقاومة في مواجهة الحرب بكل أشكالها، سواء العسكرية المباشرة أو الحرب الاستخبارية الشرسة، لافتاً إلى أن قدرة المقاتلين على توظيف المواد والأدوات وتحليلها والكشف عن الجرائم الاستخبارية الإسرائيلية يعبر عن هزيمة أمنية كبيرة للاحتلال.

وختم عريقات تصريحه بالتأكيد على أن ما يجري في غزة هو معركة أمنية قاسية تدور رحاها في الخفاء، وهي لا تقل أهمية عن المعركة العسكرية، بل تتكامل معها لتكريس فشل الاحتلال في تحقيق أهدافه على مختلف الجبهات.