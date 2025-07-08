الخارجية القطرية: نعمل للوصول إلى إطار تفاوضي ينهي الحرب في غزة

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، يوم الثلاثاء، إن جهود الوسطاء تتركز حاليًا على التوصل إلى مرحلة تُمكّن من إنهاء الحرب في قطاع غزة، مؤكدًا أن هناك نقاشات جارية بشأن إطار تفاوضي يسبق الدخول في المرحلة النهائية للمفاوضات.

وأضاف في إيجاز صحفي في قطر، لا نضع جداول زمنية صارمة للمفاوضات، لكننا ملتزمين بالاستمرار فيها حتى تحقيق نتائج إيجابية تُفضي إلى وقف الحرب.

وشدد المتحدث على أن هدف الوسطاء في هذه المرحلة هو إنهاء الحرب العبثية والكارثة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن الجهود القطرية لا تزال مستمرة ومتصلة مع جميع الأطراف الفاعلة لضمان الوصول إلى اتفاق شامل.