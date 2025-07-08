314 شهيدا ومصابا بقطاع غزة خلال 24 ساعة

قالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن 52 شهيدًا؛ بينهم 3 شهداء انتشال، بالإضافة لـ 262 مصابًا وصلوا مشافي قطاع غزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، إثر استمرار الإبادة الجماعية بالقطاع.

وأفادت وزارة الصحة، في التقرير الإحصائي اليومي لعدد شهداء وجرحى العدوان العسكري على قطاع غزة، والذي تلقته "الرسالة نت" اليوم الثلاثاء، بارتفاع حصيلة الضحايا إلى 57 ألفًا و575 شهيدًا، إلى جانب 136 ألفًا و879 مصابًا بجروح متفاوتة منذ الـ 7 من أكتوبر 2023.

وأشارت إلى أنه "لازال عدد من الضحايا تحت الركام، وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

ونوهت "الصحة" إلى أن حصيلة الشهداء والإصابات منذ استئناف حرب الإبادة الجماعية وخرق التهدئة يوم 18 مارس 2025، بلغت 7013 شهيدًا بالإضافة لـ 24838 إصابة.

ولفتت النظر إلى أن حصيلة ما وصل للمستشفيات في قطاع غزة من شهداء المساعدات، خلال 24 ساعة الماضية، 8 شهداء وأكثر من 74 إصابة؛ ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات إلى 766 شهيدًا وأكثر من 5044 جريحًا.