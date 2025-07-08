الدفاع المدني ينفذ 42 مهمة بغزة خلال 24 ساعة

نفذت طواقم الدفاع المدني في محافظات قطاع غزة منذ صباح أمس الإثنين حتى صباح يوم الثلاثاء 42 مهمة، تضمنت مهمتي إطفاء، و7 مهمات إنقاذ، و27 مهمة إسعاف، و6مهمات أخرى.

ففي محافظة الشمال، أشارت المديرية العامة الدفاع المدني في تقريرها اليومي، إلى أنه تم انتشال جثمان شهيدة من تحت أنقاض منزل لعائلة "ابو شرخ" عند مفترق جحجوح شمالي غزة.

كما تم انتشال شهيدين اثر استهداف طائرة مسيرة اسرائيلية مواطنين في منطقة الصفطاوي.

وأوضحت أن طواقمها نقلت 3 مرضى من منطقة الصفطاوي إلى مستشفى الشفاء لتلقي العلاج.

وفي محافظة غزة، تعاملت طواقم الدفاع المدني التعامل مع اصابات اثر استهداف خيمة نازحين في محيط مسجد مصعب بن عمير غربي تل الهوا.

ولفتت إلى أنه بعد التنسيق عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، جرى اخلاء نحو 20 شخص من عائلة "الرملاوي" كانوا محاصرين في منطقة خطرة داخل منزلهم بمنطقة التفاح.

وفي محافظة الوسطى، تعاملت طواقم الدفاع المدني مع مصابين ونقلهم إلى المستشفى إثر استهداف مدرسة "أبو حلو" في مخيم البريج.

كما تم التعامل مع اصابتين ونقلهما إلى المستشفى اثر قصف مدفعي اسرائيلي عند مدخل مخيم البريج.

وأما في محافظة خان يونس، تم التعامل مع 3 مصابين ونقلهم إلى المستشفيات حيث أصيبوا بأماكن مختلفة من طائرة مسيرة إسرائيلية في شارع الطينة وغربي مخيم خان يونس وعند المسلخ التركي.

وأوضحت أنه تم التعامل مع اصابتين اثر قصف مدفعي على خيام النازحين في منطقة بحر خان يونس.

وفي محافظة رفح، تمكنت الطواقم من اخماد حريق نشب في خيام للنازحين في مخيم الأيتام دون اصابات.

كما وتعاملت مع 4 مصابين ونقلهم إلى مستشفى ناصر اثر استهداف خيام نازحين في منطقة "بئر 19". بالإضافة إلى 3 مصابين ونقلهم إلى مستشفى الصليب الأحمر بعد اصابتهم من طائرة مسيرة في منطقة شارع الاقليمي.

وكذلك تعاملت مع مصابين ونقلهما إلى مستشفى الصليب الأحمر، بعد اصابتهما من طائرة مسيرة "كواد كابتر" في منطقتي الأبراج الطيبة والمسلخ التركي .

وأضافت أنه تم التعامل مع مصابين أحدهما في شارع الأسطبل والآخر في منطقة البحر، وتم نقلهما إلى مستشفيي ناصر و الهلال الأحمر.

وذكرت أنه جرى التعامل مع 3 مصابين اثر استهداف خيمة نازحين في شارع "5".

وأشارت إلى أنه تم التعامل مع مصاب ونقله إلى المستشفى الكويتي اثر استهداف خيمة نازحين لعائلة "صيام" عند دوار جامعة الأقصى.