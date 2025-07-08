القسام: نفذنا كمينًا محكمًا ضد قوة "إسرائيلية" متعددة التشكيل في بيت حانون

أفاد مصدر قيادي في كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، في تصريحات خاصة لقناة الجزيرة، أن مقاتلي القسام نفذوا يوم أمس كمينًا عسكريًا محكمًا استهدف قوة إسرائيلية متعددة التشكيل في بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة.

وأوضح المصدر أن الكمين جرى تنفيذه على عدة مراحل وأسفر عن "سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى في صفوف القوات الإسرائيلية"، دون تحديد عدد دقيق.

وأشار إلى أن العملية استهدفت كتيبة "نيتساح يهودا"، وهي الكتيبة التي سبق للقسام أن استهدفها في كمينين سابقين، عُرفا باسم "كمين الزراعة" و"كمين السكة"، واعتبرها من "أخطر الأحداث الأمنية في تاريخ هذه الكتيبة"، وفق تعبيره.

وحذّر المصدر من استمرار ما وصفه بـ"الجرائم" التي تنفذها الكتيبة في قطاع غزة، قائلاً: "إذا واصلت هذه الكتيبة ممارساتها، فإننا نعد الاحتلال الإسرائيلي بتدميرها وإخراجها من الخدمة بشكل كامل".

يُشار إلى أن بيت حانون تشهد منذ أسابيع اشتباكات وعمليات عسكرية متكررة في ظل استمرار العمليات الميدانية التي تشنها القوات الإسرائيلية في مناطق متفرقة من القطاع.