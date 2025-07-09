مستجدات حرب الإبادة وخرق الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار

يواصل الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، انقلابه على اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي واستمر نحو شهرين بعد 471 يوما من الإبادة الجماعية.

وفجر الثلاثاء 18 مارس/ آذار، استأنف الاحتلال عدوانه الهمجي على القطاع بعشرات الغارات الجوية راح ضحيتها أكثر من 400 شهيد و500 مصاب خلال ساعات، معظمهم من الأطفال والنساء.

ومطلع مارس الماضي، انتهت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بغزة التي استمرت 42 يوما، تخللها صفقة تبادل أسرى على عدة مراحل بين فصائل المقاومة و"إسرائيل" وانسحاب محدود لجيش الاحتلال تبعه عودة النازحين إلى بيوتهم المدمرة.

وتنصلت "إسرائيل" من الدخول في المرحلة الثانية من اتفاق وقف النار التي كانت ستستمر 42 يوما وتتبعها مرحلة ثالثة بنفس المدة ليؤدي ذلك إلى وقف دائم لإطلاق النار والعدوان.

واستشهد منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة 57575 مواطنا، فيما وصل عدد المصابين إلى 136879، نحو 72% منهم نساء وأطفال، وفق وزارة الصحة.

في المقابل، أشارت التقديرات العسكرية الإسرائيلية إلى أنّ أكثر من 1500 إسرائيلي قتلوا منذ بدء المعارك، بينهم أكثر من 700 ضابط وجندي، بالإضافة إلى نحو 10 آلاف جريح.

وفيما يلي آخر تطورات الأحداث:

2:13 غارة إسرائيلية على منزل في مخيم البريج ووصول عدد من المصابين إلى مستشفى العودة

00:36 إصابة عدة مواطنين في اعتداء نفذه مستوطنون على بلدة سعير شمال شرق الخليل جنوب الضفة الغربية

00:29 (محدث) 8 شهداء منهم طفلان وأكثر من 30 إصابة وصلوا إلى مستشفى الشفاء إثر استهداف طائرات الاحتلال منزلًا لعائلة جودة غرب مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة

00:27 غارة جوية إسرائيلية تستهدف شرقي مدينة غزة

00:24 (محدث) 4 شهداء بينهم طفلان وأكثر من 20 إصابة وصلوا إلى مستشفى الشفاء إثر استهداف طائرات الاحتلال منزلًا لعائلة جودة غرب مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة

00:13 قصف مدفعي إسرائيلي متواصل على حيي الزيتون والشجاعية شرقي مدينة غزة

00:12 مسيرة إسرائيلية "كواد كوبتر" تحلق في أجواء مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة

00:10 وصول شهيدان و11 إصابة إلى مستشفى الشفاء إثر استهداف طائرات الاحتلال منزلًا لعائلة جودة غرب مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة