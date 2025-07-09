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انقطاع الكهرباء عن أقسام مجمع الشفاء بغزة جراء نقص الوقود

الرسالة نت - غزة

أفادت وزارة الصحة، مساء الثلاثاء، بانقطاع التيار الكهربائي عن أقسام مجمع الشفاء الطبي بغزة نتيجة النقص الحاد في إمدادات الوقود اللازم لعمل المولدات الكهربائية.

وقال مصدر من مجمع الشفاء إن مئات الجرحى والمرضى في خطر بسبب انقطاع الكهرباء جراء نقص الوقود.

وأكد، في حديث للتلفزيون العربي، أنهم "أمام كارثة ومرضى العناية المركزة والأطفال الخدج على شفا الموت".

وأوضح مجمع الشفاء أن ما لديهم من وقود يكفي ليوم واحد ولا يملكون بدائل لتشغيل الأقسام الطبية.

وأضاف: "قد نواجه فاجعة كبرى بحلول الغد إذا لم يتم توفير الوقود لتشغيل مولدات الكهرباء".

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