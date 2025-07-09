الصحة العالمية: دخول 11 شاحنة إمدادات طبية لمستودعاتنا بغزة

أعلنت منظمة الصحة العالمية عن دخول 11 شاحنة إمدادات طبية إلى مستودعاتها في غزة، تمهيدًا لتوزيعها على المستشفيات.

وأكدت المنظمة في بيان يوم الأربعاء، أن الاحتياجات الصحية في غزة هائلة، وأن الحاجة ماسة لمزيد من الإمدادات الطبية.

وطالبت بإلحاح لإدخال الوقود والغذاء والمساعدات الطبية على نطاق واسع في غزة دون عوائق.

ومطلع مارس/ آذار الماضي، صعَّدت "إسرائيل" جرائمها باتخاذ قرار تعسفي بإغلاق جميع المعابر المؤدية إلى القطاع، ومنع إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية وشاحنات الوقود بشكل كامل وجميع الإمدادات.

وتشن قوات الاحتلال منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، حرب إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 194 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال.