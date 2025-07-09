لابيد: لا فائدة من الحرب الآن لـ "إسرائيل"

دعا زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، إلى انسحاب جيش الاحتلال من قطاع غزة والانتشار في "المنطقة العازلة" لتأمين الحماية لمستوطنات الغلاف. مؤكدًا: "لا توجد أي فائدة من الحرب الآن لدولة إسرائيل".

وقال لابيد في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، إن "نتنياهو يعتبر وجودنا في محور موراج الآن حجر أساس لبقاء إسرائيل رغم أنه كان خطوة عملياتية ميدانية". مستدركًا: "نتنياهو يضع العراقيل أمام التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب".

وأوضح: "نحن قررنا أن يكون هناك محور بين رفح وخان يونس (موراج)، هذا كان قرارا في الميدان، لكن هل من المنطقي الاعتقاد أن هذا ما سيحسم مصير الأسرى المدفونين تحت الأرض؟ الآن فجأة أصبح محور موراج هو صخرة وجودنا؟".

وعبّر عن أمله في أن يؤدي لقاء نتنياهو وترمب (عُقد فجر اليوم الأربعاء في واشنطن) إلى إتمام صفقة تبادل "لأن الإدارة الأمريكية معنية بذلك".

ونوه إلى أنه "لا يُمكن التخلص من حركة حماس، طالما لم نجد من يدير قطاع غزة".

وكانت صحيفة "هآرتس" العبرية، قد نقلت عن مصادر أن محور الخلاف الرئيسي في مفاوضات الدوحة هو الشرط الذي وضعه نتنياهو بالاستمرار في السيطرة على محور موراج.

وبيّنت المصادر أن "نتنياهو يصر على التمسك بالمحور بناء على طلب سموتريتش، بهدف دفع خطة تركيز سكان القطاع في منطقة رفح".

وفي سياق ذي صلة، لفتت "هآرتس" النظر نقلًا عن مصادر سياسية في واشنطن، إلى أن "خطة ترامب لنقل سكان القطاع إلى دول أخرى طويت، ولا يوجد أي عمل حكومي أمريكي نشط بشأنها".