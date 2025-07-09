تحذير من كارثة إنسانية في مجمع ناصر الطبي بسبب نفاد الوقود

أطلقت إدارة مجمع ناصر الطبي في مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، صرخة استغاثة عاجلة محذّرة من كارثة إنسانية وشيكة تهدد حياة مئات المرضى والجرحى، وذلك نتيجة النقص الحاد في الوقود اللازم لتشغيل المولدات الكهربائية في المجمع.

وأكد الدكتور محمد صقر، مدير التمريض في المجمع، أن الوقود المتوفر يكفي فقط لـ24 ساعة قادمة، محذراً من أن توقف المولدات يعني حكماً بالإعدام على مئات المرضى الذين تعتمد حياتهم على الأجهزة الطبية، مثل وحدات العناية المركزة، وأجهزة التنفس الصناعي، وحضّانات الأطفال.

وأشار صقر إلى أن المجمع يعمل منذ أشهر تحت ظروف قاسية في ظل الحصار الخانق واستهداف البنية التحتية للقطاع الصحي، مؤكدًا أن تزويد المجمع بالوقود بات أولوية إنسانية عاجلة لا تحتمل أي تأخير.

ويُعد مجمع ناصر من أكبر المستشفيات في قطاع غزة، ويقدّم خدماته لآلاف المدنيين يوميًا، في وقتٍ يعاني فيه النظام الصحي في القطاع من انهيار شامل بفعل العدوان الإسرائيلي المستمر ونفاد الإمدادات الأساسية.

وطالبت إدارة المجمع كافة الجهات الدولية والإنسانية، وعلى رأسها اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة الصحة العالمية، بالتدخل الفوري لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، وضمان استمرار تشغيل المستشفى قبل فوات الأوان.