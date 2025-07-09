مؤسسة الضمير: نقص الوقود يهدد بكارثة صحية وشيكة في مستشفيات قطاع غزة

حذّرت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان من تداعيات خطيرة نتيجة النقص الحاد في الوقود داخل مستشفيات قطاع غزة، مؤكدة أن آلاف المرضى والجرحى باتوا مهددين بالموت الفوري في ظل الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي ومنع إدخال الوقود.

وأكدت المؤسسة أن القطاع الصحي يواجه كارثة صحية وشيكة قد تكون أشد سوءًا من الأزمات المتواصلة منذ قرابة عامين، مشيرة إلى أن توقف المولدات الكهربائية عن العمل يعني إعدامًا جماعيًا لمرضى العناية المركزة، والأطفال الخدّج، ومرضى الكلى وأجهزة التنفس الصناعي.

ودعت المؤسسة الجهات الدولية والإنسانية إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، والضغط الفوري لتأمين دخول الوقود إلى مستشفيات القطاع، وإنقاذ آلاف الأرواح من خطر الموت المؤكد.