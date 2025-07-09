كتائب القسام تعلن تفجير منزل مفخخ بقوة راجلة (إسرائيلية) وسط خانيونس

أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، مساء اليوم، عن تنفيذ عملية نوعية استهدفت قوة راجلة من جيش الاحتلال الإسرائيلي في مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وقالت الكتائب في بيان مقتضب: "بعد عودة مجاهدينا من خطوط القتال، أكدوا تفجير منزل مفخخ مسبقاً في قوة راجلة من جيش الاحتلال الصهيوني في حارة البيوك بمنطقة البلد وسط مدينة خانيونس، وذلك بتاريخ 24-06-2025م".

وأكدت القسام أن العملية أسفرت عن إيقاع القوة المستهدفة بين قتيل وجريح، دون الكشف عن تفاصيل إضافية حول عدد الإصابات أو حالة المجاهدين.

وتأتي هذه العملية ضمن سلسلة من الكمائن والتكتيكات الميدانية التي تعتمدها المقاومة في استنزاف قوات الاحتلال داخل المناطق التي توغلت فيها، في ظل العدوان المتواصل على القطاع منذ أكتوبر 2023.