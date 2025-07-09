حماس: هدم المنازل بالضفة حرب على الوجود الفلسطيني

أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أن التصعيد الإسرائيلي في عمليات هدم المنازل والمنشآت بالضفة الغربية المحتلة، والتي طالت منذ بداية العام أكثر من ألف منزل، يُعدّ جريمة متواصلة ضد الشعب الفلسطيني ومحاولة لاقتلاعه وتهجيره قسرًا من أرضه.

وأشارت الحركة في بيان صحفي صدر عنها اليوم الأربعاء، إلى أن عمليات الهدم التي نفذها جيش الاحتلال خلال اليومين الماضيين في القدس ورام الله ونابلس، تمثل استمرارًا لسياسات الاحتلال الخطيرة في إطار حربه الشاملة على الوجود الفلسطيني في الضفة الغربية، لا سيما في مخيمات جنين وطولكرم.

وشددت "حماس" على أن وحدة الشعب الفلسطيني وصموده وتصعيد المقاومة في وجه الاحتلال ومستوطنيه الإرهابيين، هي السبيل الوحيد لإفشال هذه المخططات العدوانية.

ودعت الحركة إلى تحرك دولي عاجل وفاعل لوقف هذه الجرائم التي تتصادم مع القوانين والمواثيق الدولية، والعمل الجاد لإنهاء الاحتلال ومحاسبة قادته على جرائم الحرب المرتكبة بحق الفلسطينيين.