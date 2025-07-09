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النونو: مستعدون لإطلاق 10 أسرى من (الإسرائيليين) مقابل وقف العدوان وتدفق المساعدات

طاهر النونو
طاهر النونو

الرسالة نت

قال طاهر النونو، القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إن الحركة أبدت مرونة كبيرة في المفاوضات الجارية حاليًا في الدوحة، وأكدت استعدادها لإطلاق سراح 10 من الأسرى (الإسرائيليين) المحتجزين في غزة، مقابل ضمان تدفق المساعدات الإنسانية ووقف العدوان المتواصل على شعبنا.

وأوضح النونو في تصريحات لـ"الجزيرة نت" أن موافقة الحركة على هذا المقترح جاءت انطلاقًا من مسؤوليتها الوطنية وحرصها على حماية الشعب الفلسطيني، ووقف جريمة الإبادة الجماعية، وتمكين دخول الإغاثة بحرية وكرامة.

وأضاف أن الجولة الحالية من المحادثات معقدة وتشهد تحديات كبيرة، إلا أن موقف (حماس) لا يزال ثابتًا في التمسك بالمتطلبات الأساسية، وعلى رأسها الانسحاب الكامل من قطاع غزة ووقف شامل للعدوان، مع توفير ضمانات دولية حقيقية، خاصة من الولايات المتحدة، التي وصفها بأنها الجهة الوحيدة القادرة على إجبار (إسرائيل) على الالتزام بأي اتفاق يتم التوصل إليه.

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