القسام: اشتباك بطولي شرق خانيونس ومحاولة لأسر جندي واغتنام سلاحه

أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أن مجاهديها نفذوا صباح اليوم عملية نوعية استهدفت تجمعًا لجنود وآليات الاحتلال في منطقة عبسان الكبيرة شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وأفادت الكتائب في بيان عسكري أن المقاومين استهدفوا دبابة "ميركفاه" وناقلة جند (إسرائيليتين) بقذائف "الياسين 105"، كما تم استهداف حفّارين عسكريين بذات النوع من القذائف.

وأضاف البيان أن وحدة من المجاهدين تقدمت نحو جنود الاحتلال واشتبكت معهم بشكل مباشر باستخدام الأسلحة الخفيفة، وحاول المقاومون أسر أحد الجنود خلال العملية، إلا أن الظروف الميدانية لم تسمح بذلك، فتمت تصفيته واغتنام سلاحه.

وأشارت القسام إلى أن طيرانًا مروحيًا (إسرائيليًا) هبط في المنطقة لإخلاء المصابين، في دليل على وقوع خسائر مباشرة في صفوف العدو.