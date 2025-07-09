القوات المسلحة اليمنية تعلن إغراق سفينة ETERNITY C المتجهة إلى ميناء أم الرشراش المحتل

أعلنت القوات المسلحة اليمنية، اليوم الثلاثاء، عن تنفيذ عملية نوعية تمثلت في استهداف سفينة الشحن ETERNITY C أثناء توجهها إلى ميناء أم الرشراش المحتل في فلسطين، باستخدام زورق مسير وستة صواريخ مجنحة وباليستية، ما أدى إلى إغراق السفينة بالكامل.

وقالت القوات المسلحة اليمنية في بيان رسمي صادر عنها: "إن العملية تأتي انتصارًا لمظلومية الشعب الفلسطيني، وإسنادًا لمجاهديه الأبطال، وهي موثقة بالصوت والصورة"، مشيرة إلى أن فريقًا من القوات الخاصة البحرية نفذ لاحقًا عملية إنقاذ لعدد من أفراد طاقم السفينة، وقدمت لهم الرعاية الطبية وتم نقلهم إلى مكان آمن.

وأوضح البيان أن السفينة المستهدفة كانت قد استأنفت التعامل مع ميناء أم الرشراش، في انتهاك لقرار الحظر الذي تفرضه القوات المسلحة اليمنية على الملاحة المرتبطة بموانئ الكيان الصهيوني، كما أنها تجاهلت التحذيرات الموجهة إليها من قبل القوات البحرية اليمنية.

وأكدت القوات المسلحة اليمنية استمرارها في منع حركة الملاحة الإسرائيلية في البحر الأحمر وبحر العرب، موجهة تحذيرًا جديدًا لجميع الشركات والدول من مغبة التعامل مع موانئ فلسطين المحتلة، ومشددة على أن أي سفينة تخرق هذا الحظر ستكون هدفًا مشروعًا، بغض النظر عن وجهتها.

وختامًا، شدد البيان على أن العمليات العسكرية اليمنية ستتواصل دعمًا لصمود الشعب الفلسطيني ومقاومته، حتى يتم رفع الحصار بشكل كامل عن قطاع غزة ووقف العدوان عليه، مؤكدًا أن هذا الموقف يأتي دفاعًا عن كل الأمة.