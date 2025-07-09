كتائب القسام تعلن عن تنفيذ عدة عمليات نوعية ضد قوات الاحتلال في خانيونس وجباليا

أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، عن تنفيذ سلسلة من العمليات العسكرية ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة من قطاع غزة، لا سيما في مدينتي خانيونس وجباليا، مؤكدة وقوع خسائر مباشرة في صفوف جنود الاحتلال وآلياته.

وفيما يلي أبرز العمليات التي نفذها مجاهدو القسام، بحسب ما ورد في بياناتهم الميدانية:

🔹 خانيونس – جنوب القطاع:

بتاريخ 24-06-2025، فجّر مجاهدو القسام منزلًا مفخخًا مسبقًا في قوة راجلة صهيونية في حارة البيوك وسط مدينة خانيونس، ما أدى إلى وقوع قتلى وجرحى في صفوف الجنود.

في اليوم ذاته، جرى استهداف جرافة عسكرية من نوع "D9" بعبوة "شواظ" في منطقة معن جنوب المدينة، ضمن عملية فدائية نوعية.

صباح نفس اليوم، نفذ مجاهدو القسام عملية إغارة على تجمع لجنود وآليات الاحتلال في منطقة عبسان الكبيرة، حيث تم استهداف:

دبابة "ميركفاه"

ناقلتي جند

حفّارين عسكريين

وذلك باستخدام قذائف "الياسين 105"، تلا ذلك اشتباك مباشر مع جنود الاحتلال، وتمت محاولة أسر أحدهم، إلا أن الظروف الميدانية لم تسمح بذلك، فأجهز عليه المجاهدون واغتنموا سلاحه، وسط رصد لهبوط مروحي للإخلاء.

بتاريخ 04-07-2025، استهدفت القسام دبابة من نوع "ميركفاه" بعبوة أرضية شديدة الانفجار في عبسان الكبيرة.

بتاريخ 06-07-2025، أعلنت الكتائب استهداف حفّار عسكري ودبابة "ميركفاه" بقذائف "الياسين 105" في منطقة السلام شرق خانيونس.

🔹 جباليا – شمال القطاع:

في 05-07-2025، استهدف مجاهدو القسام جرافة عسكرية من نوع "D9" بعبوة شديدة الانفجار في شارع "سَرَارِي" بمدينة جباليا.

بتاريخ 06-07-2025، استهدفت القسام مبنى يتحصن بداخله جنود الاحتلال بقذيفة "TBG" في منطقة السلام شرق جباليا، ما أدى إلى وقوع قتلى وجرحى.

تؤكد كتائب القسام أن هذه العمليات تأتي في إطار معركة الاستنزاف المتواصلة ضد الاحتلال، وتُعدّ ردًا على المجازر اليومية بحق المدنيين في القطاع، مشددة على أن المقاومة مستمرة حتى كسر العدوان وتحقيق أهداف شعبنا المشروعة.