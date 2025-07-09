أكسيوس: تحفظ أميركي قطري على خريطة الانسحاب التي اقترحتها (إسرائيل) في مفاوضات غزة

نقل موقع أكسيوس الأميركي عن مصدرين مطّلعين أن مفاوضات وقف إطلاق النار بشأن غزة تشهد تباينات في المواقف، بعد أن أبدى كل من المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف ومسؤول قطري رفيع تحفظهما على خريطة الانسحاب التي اقترحتها (إسرائيل) خلال محادثات الدوحة

وبحسب التقرير، أوضح ويتكوف والمسؤول القطري للمسؤول الإسرائيلي رون ديرمر، وزير الشؤون الاستراتيجية المتواجد في واشنطن برفقة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أن الخريطة المقترحة غير مقبولة. ولفت المسؤول القطري إلى أن استمرار الطرح الإسرائيلي بهذه الصيغة قد يؤدي إلى تعثّر المفاوضات، وربما إلى انهيارها.

وفي ذات السياق، اعتبر ويتكوف أن خريطة إعادة الانتشار التي قدّمتها (إسرائيل) تشبه إلى حد كبير خريطة سموتريتش، في إشارة إلى الطروحات المتطرفة التي يتبناها وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، مؤكداً أنها غير مقبولة لدى الإدارة الأميركية.

وتأتي هذه المستجدات وسط جهود مكثفة لتقريب وجهات النظر ودفع المفاوضات نحو اتفاق شامل يضع حداً للعدوان المستمر على قطاع غزة.