استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال غرب جنين

استُشهد الشاب أحمد علي عمور صباح اليوم، بعد أن أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي النار عليه، ثم أقدمت على دهسه بآلية عسكرية، وذلك في بلدة رمانة غرب مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة ونفذت عمليات دهم وتفتيش، وخلال ذلك أطلقت النار على الشاب عمور، قبل أن تقوم إحدى الآليات العسكرية بدهسه بشكل مباشر، ما أدى إلى استشهاده على الفور.

وتشهد مناطق الضفة الغربية تصعيدًا متواصلاً في اعتداءات الاحتلال، وسط صمت دولي على الجرائم اليومية بحق أبناء الشعب الفلسطيني.