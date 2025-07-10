16 شهيدًا في قصف إسرائيلي لطابور استلام مساعدات غذائية بدير البلح

ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، مجزرة جديدة بحق المدنيين في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، حيث استهدف الطيران الحربي طابورًا من المواطنين أثناء انتظارهم استلام مكمل غذائي في منطقة دوار الطيارة (شارع أبو حسني).

وأسفر القصف عن استشهاد 16 مواطنا، بينهم أطفال وسيدات، إلى جانب إصابة عدد آخر بجراح متفاوتة، بعضهم في حالة خطرة.

وتأتي هذه الجريمة في سياق تصعيد الاحتلال المستمر واعتداءاته المتواصلة على السكان المدنيين ومراكز توزيع المساعدات الإنسانية، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.