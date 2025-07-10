القوات المسلحة اليمنية تعلن استهداف مطار اللد في يافا المحتلة

أعلنت القوات المسلحة اليمنية، في بيان رسمي، تنفيذ عملية عسكرية نوعية، استهدفت مطار اللد في منطقة يافا المحتلة، بصاروخ باليستي من طراز "ذو الفقار"، وذلك نصرةً للشعب الفلسطيني ومجاهديه، ورفضًا لجرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

وأكد البيان أن العملية حققت هدفها بنجاح بفضل الله، وتسببت في إطلاق صفارات الإنذار في أكثر من 300 بلدة ومدينة، ما أدى إلى هروع ملايين المستوطنين إلى الملاجئ، ووقف حركة الملاحة في المطار المستهدف.

وشددت القوات المسلحة اليمنية على استمرارها في تطوير قدراتها وإمكاناتها العسكرية، بما يعزز من دورها في معركة دعم وإسناد الشعب الفلسطيني المظلوم.

كما أكدت استمرار العمليات الإسنادية الصاروخية ضد الأهداف العسكرية والحيوية في فلسطين المحتلة، إلى جانب استمرار الحصار البحري، مشيرة إلى أن هذه العمليات ستتواصل حتى وقف العدوان الإسرائيلي على غزة ورفع الحصار عنها.