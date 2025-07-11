استطلاع: 47% من "الإسرائيليين" متفائلون بصفقة تبادل

أظهر استطلاع للرأي أجرته صحيفة "معاريف" الإسرائيلية أن 47% من الإسرائيليين أعربوا عن تفاؤلهم بإمكانية التوصل إلى صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس، مقابل 37% عبّروا عن تشاؤمهم حيال ذلك.

يأتي هذا في وقت صرّح فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مؤخرًا أن "من المرجح التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة 60 يومًا خلال الأيام القليلة المقبلة"، في إشارة إلى تقدم محتمل في مسار التفاوض.

من جانبها، اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أن تصريحات نتنياهو بشأن استحالة التوصل إلى صفقة شاملة تعكس "نيات خبيثة وسيئة"، متهمة الحكومة الإسرائيلية بالمماطلة والتنصل من الالتزامات التي قد تفضي إلى اتفاق شامل وعادل.

وتجري في الخلفية تحركات سياسية ودبلوماسية في محاولة لإحياء جهود الوساطة، وسط ضغط شعبي داخل إسرائيل لإعادة الأسرى، ورفض فلسطيني لربط الملفات الإنسانية بالحسابات السياسية الإسرائيلية.

وبشكلٍ مستمر، تكشف استطلاعات للرأي ينشرها الإعلام الإسرائيلي حول الحرب على غزة، أغلبية الإسرائيليين يفضلون التوصل إلى اتفاق يُنهي الحرب، ويضمن إتمام صفقة شاملة مع حركة "حماس" للإفراج عن الأسرى الإسرائيليين.