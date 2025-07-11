مقتل ضابط "إسرائيلي" في معارك جنوبي القطاع

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح يوم الجمعة، عن مقتل نقيب في لواء "جولاني"، خلال معارك جنوبي قطاع غزة.

وقالت مصادر عبرية، إن النقيب قُتل، جرّاء انفجار وقع بعد ساعات من عمله على تفخيخ مبانٍ في مدينة خان يونس.

وأعلنت عن وقوع حدث أمني صعب آخر لقوات الجيش في القطاع، مشيرة إلى أن مروحية إجلاء عسكرية قادمة من غزة هبطت في مستشفى بلينسون بـ"تل أبيب".

ومساء الخميس، قتل جنديان وأصيب 6 آخرون، بعضهم بجروح خطرة، جراء تفجير مبنى مفخخ في خان يونس.

وأفادت المصادر بمقتل 890 جنديًا وضابطًا في جيش الاحتلال منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وترتكب قوات الاحتلال منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، حرب إبادة جماعية في قطاع غزة، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة 189 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح أغلبية سكان القطاع.