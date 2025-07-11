عشرات آلاف الفلسطينين يصلون الجمعة في المسجد الأقصى

أدى عشرات آلاف الفلسطينيين صلاة اليوم الجمعة، في المسجد الأقصى المبارك وباحاته، رغم القيود المشددة التي تفرضها شرطة الاحتلال الإسرائيلي على الوافدين.

وخلال ساعات الصباح، توافد الفلسطينيون عبر باب العامود إلى مدينة القدس القديمة والمسجد الأقصى، تهيئة لأداء صلاة الجمعة.

وانطلقت دعوات فلسطينية من الداخل الفلسطينية المحتل والبلدات والقرى المقدسية المجاورة، لشد الرحال إلى المسجد الأقصى والرباط فيه والتصدي لاعتداءات واقتحامات المستوطنين.

وتأتي هذه الخطوة رغم القيود المشددة التي تفرضها قوات الاحتلال على مداخل القدس والمسجد الأقصى، في ظل تصاعد الانتهاكات اليومية بحق المصلين والمرابطين.

أوقفت قوات وشرطة الاحتلال الشبان ودققت في هوياتهم؛ لعرقلة دخولهم إلى المسجد الأقصى قبيل الصلاة.