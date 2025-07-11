"القسام" يستهدف دبابة "إسرائيلية" بخانيونس

استهدفت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، دبابة إسرائيلية جنوب غرب مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وأفاد "القسام" في بلاغ مقتضب على قناته بمنصة تلغرام اليوم الجمعة، أن المقاومين استهدفوا دبابة "ميركفاه" بعبوة أرضية شديدة الانفجار معدة مسبقًا أمس الخميس في منطقة "المسلخ" جنوب غرب مدينة خانيونس.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أعلن فجر اليوم، مقتل جنديين وإصابة 6 آخرين إثر تفجير مبنى مفخخ تحصنوا به في مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وتلا ذلك إعلان آخر بإصابة جنديين إسرائيليين بعد استهداف دبابة إسرائيلية بصاروخ شمال قطاع غزة، وفق إذاعة جيش الاحتلال.

وفي يونيو/ حزيران الماضي فقط، قتل 20 جنديا وضابطا إسرائيليا ليكون بذلك أكثر الشهور دموية للجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية.

وبات رعب كمائن المقاومة المفاجئة والعبوات الناسفة يتفشى بأثر نفسي كبير على جنود الاحتلال والمجتمع الإسرائيلي الداخلي.