الصحة بغزة تحذر من كارثة وشيكة بسبب نقص الوقود في المستشفيات

أطلقت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، نداءً عاجلاً محذرة فيه من نقص كميات الوقود اللازمة لتشغيل المستشفيات وسيارات الإسعاف.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن المرضى في مستشفيات قطاع غزة يوضعون على حافة الموت في كل يوم، حيث يتم الاستمرار في سياسة التقتير و التنقيط في إدخال الوقود اللازم لعمل مولدات الكهرباء و سيارات الإسعاف.

وأكدت أنه لا يتم إدخال الكميات التي تحتاجها أقسام العمل في المستشفيات مما يجبر المستشفيات على اتباع سياسة ترشيد و تقشف تتمثل في إيقاف إمداد الكهرباء عن بعض الأقسام و تأجيل او توقف بعض الخدمات و منها خدمات الغسيل الكلوي كما و يخفض من القدرة على تشغيل عدد كافي من سيارات الاسعاف.

وأشارت إلى أن عجز المستشفيات عن تشغيل سيارات الإسعاف يدفع المواطنين إلى نقل المصابين و المرضى على العربات التي تجرها الحيوانات كما و تجعل المرضى دوما و خاصة الذين تعتمد حياتهم على اجهزة دعم الحياة في العناية المركزة و غيرها من الأقسام على حافة الموت حيث يتم التوريد لهذه الكميات المجتزأة يوما بيوم و يجعل الجميع يعمل تحت الضغط و الخطر المحدق بشكل دائم .

وناشدت الوزارة جميع المؤسسات لوضع حد لهذه السياسة و هذه الكارثة المستمرة و توفير الكميات اللازمة لتشغيل المستشفيات و سيارة الاسعاف بما يحقق إنقاذ الارواح.