مصادر للرسالة: الاحتلال يشترط مرور مساعدات لغزة عبر شارع مكتظ لتسهيل سرقتها

كشفت مصادر خاصة لـ"الرسالة"، اليوم الجمعة، أن الاحتلال الإسرائيلي اشترط بشكل مباشر مرور 30 شاحنة مساعدات تابعة لبرنامج الغذاء العالمي عبر شارع الرشيد غرب غزة، وهو ما أدى إلى تعرض عدد منها للسرقة والاعتداء خلال مرورها في الشارع المكتظ بالنازحين.

وبحسب المصادر، فقد وصلت 9 شاحنات فقط بسلام إلى المخازن التابعة للبرنامج، فيما تم فقدان السيطرة على البقية، في ظل حالة من الفوضى الناتجة عن الجوع والضغط الإنساني المتفاقم.

وأوضحت المصادر أن هذه الشروط الإسرائيلية جاءت ردًّا على نجاحات سابقة في تأمين قوافل مساعدات شمال قطاع غزة، ما أثار غضب الاحتلال ودفعه إلى تهديد المؤسسات الدولية باستهداف مخازنها وبركساتها، في حال واصلت العمل خارج "الآلية الأمريكية" التي يصرّ عليها حتى اللحظة.

من جهته، أصدر "التجمع الوطني للقبائل والعشائر والعائلات الفلسطينية" بيانًا أكد فيه شكره للعائلات الفلسطينية التي قامت بدورها الوطني في تأمين المساعدات، رغم الظروف الصعبة، محمّلًا في الوقت ذاته برنامج الغذاء العالمي مسؤولية ما جرى بسبب المرور بمناطق مكتظة وتجاهله لتحذيرات سابقة من الجهات المجتمعية.

وأوضح البيان أن مسؤولية العشائر تقتصر على تأمين القوافل، بينما تقع على عاتق المنظمات الدولية مهمة تنظيم توزيع المساعدات بعدالة، ومنع أي احتكاك مع المواطنين، مؤكدًا أهمية تفعيل آليات التنسيق المجتمعي المباشر لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها بـ"كرامة وأمان".

ويأتي ذلك في وقت يمنع فيه الاحتلال المؤسسات الدولية من العمل شمال القطاع، ما يعمّق من الأزمة الإنسانية في المناطق الأشد تضررًا بفعل الحصار والحرب.