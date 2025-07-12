شقيق أسير "إسرائيلي": الصفقة هي الحل لإعادة المحتجزين

قال شقيق أسيرٍ إسرائيلي سابق، اليوم السبت، إن السبيل الوحيد لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، هو من خلال صفقة فقط.

ونقلت صحيفة "هآرتس" عن شقيق الأسير قوله: إن الحكومة الإسرائيلية لا تريد أي اتفاق على الإطلاق، وأن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو لا يريد إعادة الأسرى.

وأشار إلى أن "نتنياهو" لا يريد إنهاء الحرب وإعادة الأسرى "ويحاول فقط كسب المزيد من الوقت السياسي"، وفقاً لـ"هآرتس".

وطالبت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين، يوم الخميس، بضرورة التوصل إلى صفقة تبادل، تضمن عودة كل الأسرى الذين تحتجزهم المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

وبينت أن "هذه هي الفرصة لعودة كل المختطفين (الأسرى) في دفعة واحدة، ولا يجوز أن ندعها تفلت".

وتؤكد المعارضة الإسرائيلية وعائلات الأسرى أن "نتنياهو" يواصل الحرب استجابة للجناح اليميني الأكثر تطرفا في حكومته، لتحقيق مصالحه السياسية الشخصية، لا سيما استمراره في السلطة.

وتُقدر تل أبيب وجود 50 أسيرا إسرائيليا في غزة، منهم 20 أحياء، بينما يقبع في سجونها أكثر من 10 آلاف و400 فلسطيني يعانون من التعذيب والتجويع والإهمال الطبي، ما أودى بحياة العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.

وأظهر استطلاع للرأي أجرته صحيفة "معاريف" يوم أمس، أن 51% من الإسرائيليين يرون "نتنياهو" هو المسؤول عن إعادة الأسرى من غزة، بينما حمّل 34% الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذه المسؤولية.