حماس تدين مجزرة الشاطئ: أكثر من 100 شهيد منذ الفجر بينهم 7 في قصف منطقة البلاخية

أدانت حركة المقاومة الإسلامية – حماس في تصريح صحفي، اليوم السبت 12 تموز/يوليو 2025، المجازر المتواصلة التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين في قطاع غزة، مؤكدة أن عدد الشهداء منذ فجر اليوم تجاوز مئة شهيد، إلى جانب عشرات المفقودين تحت الأنقاض، في تصعيد دموي يعكس "فاشية هذا الكيان واستهتاره بالقوانين الإنسانية".

وذكرت الحركة أن الاحتلال ارتكب مجزرة مروّعة في مخيّم الشاطئ غرب مدينة غزة، أسفرت عن استشهاد عدد كبير من النساء والأطفال، فيما أكّد مراسل وكالة صفا أن 7 شهداء وعدد من المصابين سقطوا جرّاء قصف إسرائيلي استهدف مجموعة من المواطنين في منطقة البلاخية داخل المخيم.

كما شددت حماس على أن 34 شهيدًا ارتقوا خلال محاولتهم الوصول إلى المساعدات الإنسانية قرب النقاط التي يتحكم بها الاحتلال والإدارة الأمريكية، مشيرة إلى أن هذه النقاط تحوّلت إلى "مصائد موت" للفلسطينيين الجوعى، وداعية إلى تحرّك عربي ودولي عاجل لوقف هذه الآلية الإجرامية، ومحاسبة الجهات المسؤولة عنها.