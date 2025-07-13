ثمانية شهداء في قصف استهدف نقطة توزيع مياه بمخيم النصيرات

استشهد ثمانية مواطنين، صباح اليوم، بالإضافة إلى عدد كبير من المصابين؛ جراء قصف نفذته طائرات الاحتلال الإسرائيلي استهدف نقطة توزيع مياه في المخيم الجديد بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية بأن الشهداء سقطوا أثناء تجمعهم للحصول على المياه، في ظل الانهيار الكامل للخدمات الأساسية واستمرار الحصار الخانق الذي يعيشه القطاع منذ أشهر.

ويأتي هذا الاستهداف في سياق الهجمات المتواصلة التي تنفذها قوات الاحتلال ضد مناطق مأهولة بالسكان، والتي أسفرت عن مئات الشهداء والجرحى خلال الأيام الماضية، وسط تحذيرات من كارثة إنسانية متفاقمة.

وتعد هذه المجزرة الثانية التي تشهدها النصيرات منذ فجر اليوم، حيث استشهد عشرة مواطنين في مجزرة ارتكبها الاحتلال بقصف منزل لعائلة العربيد غرب النصيرات، لترتفع بذلك حصيلة الشهداء في المخيم خلال ساعات قليلة إلى 16 شهيدًا