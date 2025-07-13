الصحة تنعى الشهيد الطبيب أحمد قنديل

نعت وزارة الصحة في غزة إلى جماهير شعبنا الفلسطيني الشهيد أحمد قنديل استشاري الجراحة العامة والمناظير الذي ارتقى ظهر يوم الأحد، شهيدًا جراء العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.

وقالت الوزارة في بيان وصل "الرسالة نت"، إن الطبيب قنديل لم يتأخر في خدمة أبناء شعبه داخل أروقة المستشفيات، مجسدًا أسمى معاني التضحية والإخلاص.

وأضافت "لقد فقدت الأسرة الطبية أحد أعمدتها البارزين، طبيبًا مخلصًا، وإنسانًا نبيلًا، سَطّر خلال مسيرته المهنية صفحات مشرقة في العطاء، وواصل الليل بالنهار من أجل تقديم الرعاية الطبية في أصعب الظروف".

وتقدمت الصحة بأحرّ التعازي والمواساة إلى عائلة الشهيد ومحبيه وزملائه، سائلين المولى عزّ وجل أن يتقبله في عليين، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.