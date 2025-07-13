أوكسفام: "إسرائيل" تقصف عشوائيًا كافة أنحاء غزة

قالت مسؤولة الإعلام بمنظمة أوكسفام، إن "إسرائيل" تقصف عشوائيًا كافة أنحاء قطاع غزة مما يجعل الوضع الإنساني كارثيًا.

وأضافت المسؤولة في تصريحات صحفية، اليوم الأحد، أن "إسرائيل" تقوّض عمل المنظمات الإنسانية ووكالات الأمم المتحدة وتعرقلها.

ومنذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، يرتكب الاحتلال الإسرائيلي إبادة جماعية في قطاع غزة، تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلا النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة أكثر من 195 ألف شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال، فضلا عن دمار واسع.